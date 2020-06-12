Adıyaman’da kavga: 1 yaralı

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Adıyaman’da, iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 2591 Sokak içerisinde iki kişi arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada Mahmut G., isimli kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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