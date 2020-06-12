Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, koronavirüs vakası görülen Uludam köyü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. <br>Adıyaman merkeze bağlı Uludam köyünde, rahatsızlanan 2 kişiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Kimlikleri açıklanmayan 2 erkek hasta, tedavi altına alındı. Köyde, İl Hıfzıssıhha Kurulu 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.<br>Karar üzerine jandarma, köyün giriş-çıkışlarını kapattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-06-12 11:55:29<br>
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