Sitenin bahçesinde ağaçta görülen yılan, yakalanıp doğaya bırakıldı

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, bir sitenin bahçesinde çocukların ağaçta gördüğü yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.<br>Fatih Mahallesi´nde bir site içerisinde oyun oynayan çocuklar, ağaçta yılan gördü. Korkan çocuklar durumu ailelerine bildirdi. Aileler de itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, yılanı kısa sürede yakalayıp özel kutuya koyarak, doğal yaşam alanına bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-06-12 12:05:21<br>

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