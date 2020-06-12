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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Deniz’den vefa sosyal destek grubu açıklaması

İHA

Başkan Deniz’den vefa sosyal destek grubu açıklaması

MemurSen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, vefa sosyal destek gruplarında görev alan kamu çalışanlarının ödüllendirilmesinde bir takım haksızlıkların yaşandığını söyleyerek açıklamalarda bulundu.
Korona virüs kaynaklı salgın ve pandeminin, birçok mecrada hayatın olağan akışına olumsuz etki ettiğini dile getiren Başkan Deniz, “Virüsün insana, hayata, fırsata ve imkanlara dair olumsuz etkilerini en aza indirmek noktasında kamu çalışanları olağanüstü fedakarlık örneği göstermiştir. Yaşı, engeli veya herhangi bir nedenle muhtaç konumda olanlar başta olmak üzere salgın nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ve kamu tarafından sunulan hizmetlere erişmekte sıkıntı yaşayan insanlarımıza destek sunmak ve katkı sağlamak amacıyla oluşturulan vefa sosyal destek gruplarının emekleri takdire şayandır.
Bu itibarla, vefa sosyal destek gruplarında yer alan kamu görevlilerine ve vatandaşlarımıza hem devletimizin teşekkürünü hem de milletimizin minnettarlığını ifade etme mahiyetinde başarı belgesi verilmesi, genel merkezimiz tarafından 15 Mayıs 2020'de İçişleri Bakanlığı'nın takdirine resmi yazıyla sunulmuştur. Genel merkezimizin bu talebinin kamuoyu tarafından takdirle karşılanması üzerine valiliklerce vefa sosyal destek gruplarında gönüllü olarak görev alan fedakar kamu çalışanları başarı belgeleri ile ödüllendirilmiştir. Ancak ilimiz Adıyaman'da başarı belgeleri düzenlenirken vefa sosyal destek gruplarında görev alanların büyük bir kısmı ihmal edilmiş ve adaletsiz bir tutum sergilenerek vefasızlık yapılmıştır. Vefa sosyal destek grubunda görev alan kamu çalışanlarının çok azının ödüllendirilmesi kamuoyunda çok ciddi tepkilere sebep olmuştur. Şunu özellikle belirtmeliyiz ki, ödüllendirilen kamu çalışanlarının gayretleri ve hizmetleri her türlü takdirin ötesindedir. Çünkü bu fedakar kamu çalışanlarının hiçbiri herhangi bir beklenti içinde olmadan gönüllü olarak görev almıştır. Kamuoyu, vefa sosyal destek gruplarında görev alan ancak ödüllendirilmeyen kamu çalışanlarının hangi kriterlere göre devre dışı bırakıldığını merak etmektedir. Hiçbir belge veya ödül, vefa sosyal destek gruplarında gönüllü ve her türlü riski göze alarak çalışanların gayretlerinin ve fedakarlıklarının karşılığı olamaz ve olamayacaktır. Bu fedakar çalışanların içinden bir kısmının ödüllendirilip bir kısmının da ödüllendirilmemesi kamu vicdanını yaralamış, ilgili makama olan güven ve adalet duygusunu sarsmıştır. Bu nedenle virüsle mücadele sürecinde sorumluluk ve risk alıp, tüm kamuoyunun övüncü olmuş gönüllü kamu çalışanlarına MemurSen Adıyaman İl Temsilciliği olarak yürekten teşekkür ediyoruz. Bu vefasızlık ve ayrımcılığın sona ermesi için herhangi bir ayrım yapılmadan vefa sosyal destek gruplarında görev alan tüm kamu çalışanlarının hakkının ivedilikle teslim edilmesini diliyor, sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini kamuoyuna saygıyla ifade ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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