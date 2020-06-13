Üzüm bağındaki kenevire 1 gözaltı

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda üzüm bağına ekilmiş 19 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.G.´ye ait üzüm bağına Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 19 kök Hint keneviri ele geçidi. Kenevirler imha edilirken, bağın sahibi M.G. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-06-13 12:00:11<br>
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