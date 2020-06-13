Adıyaman´da kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

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<br>Mahir ALAN/ÇELİKHAN(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, define bulmak için kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ve Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağızatlı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma ekipleri yaptıkları arama sırasında F.N., Ş.E.G., H.G. ve E.N. adlı şüphelileri kaçak kazı yaparken yakaladı.<br>Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-06-13 17:28:35<br>

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