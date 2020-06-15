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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

İHA

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, Besni ilçesi Çevre Yolu Merinos Kavşağı'nda meydana geldi. Ferat Karaman yönetimindeki 46 P 3233 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet Özdemir yönetimindeki 27 BMV 19 plakalı otomobil Çevre Yolu Merinos Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç ters döndü. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Melek, Sıla, Tuana ve Resul Karaman ile Oğuzcan Dural yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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