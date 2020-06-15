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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da evde antikor taraması başladı

İHA

Adıyaman'da sağlık ekipleri korona virüs (Covid19) hastalığına karşı bağışıklığı tespit etmek için antikor taraması başlatıldı.

Adıyaman’da evde antikor taraması başladı

Adıyaman’da sağlık ekipleri korona virüs (Covid19) hastalığına karşı bağışıklığı tespit etmek için antikor taraması başlatıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın kademeli olarak 81 ilde gerçekleştireceği Türkiye'nin korona virüs hastalığına karşı bağışıklığını tespit etmeye yönelik antikor tarama testleri için hane ziyaretleri Adıyaman’da başladı.
Sağlık Bakanlığı'nın bu hafta başlattığı "Yeni korona virüs (Covid19) Hastalığı Seroprevalans Araştırması" için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ülke genelinde rastgele belirlediği 153 bin 577 hane, filyasyon ekipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Çalışma kapsamında her haneden yine rastgele bir kişiye antikor ve PCR testi uygulanacak.
Covid19 Pandemisi ile mücadele kapsamında ülkemiz genelinde ve Adıyaman’da çok sayıda önlem alınmış ve önemli ölçüde başarılar elde edilmiştir.
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, "Bu başarının devamlılığının sağlanması açısından Sağlık Bakanlığımız tarafından bu saha çalışması planlanmıştır. 15 Haziran 2020’den itibaren Adıyaman ve ilçelerinde başlayan bu çalışma kapsamında sağlık ekiplerimiz tarafından TÜİK'in belirlediği Adıyaman genelinde bin 674 hane ziyaret edilecektir. Ekipler 1 doktor ve 1 yardımcı sağlık personelin den oluşturulmuştur. Çalışma boyunca haneleri ziyaret eden sağlık ekiplerimiz tarafından ailede belirlenen kişinin kimlik bilgileri alınmakta, kişiye anket uygulanmakta ve boğazburun sürüntü örneği ile geçirilmiş covid enfeksiyonunu gösteren kan testi uygulanmaktadır. Belirlenen kişilere ulaşılamayabileceği ihtimaline karşı da mesai saatleri sonrasında da ekiplerimiz örnek toplamaya devam edebilecekler. Bu süreçte çalışmanın hem ilimiz hem de ülkemiz genelinde başarıyla sonuçlanması ve mücadeleye katkı sağlaması için vatandaşlarımızın desteğini beklemekteyiz. Saha çalışması yapan ekiplerimiz vatandaşlarımıza kimlik belgelerini gösterip kendilerini tanıtacaklar. Ayrıca vatandaşlarımız, çalışma ekiplerimizle alakalı herhangi bir bilgi edinmek isterlerse 184’ü ya da aile hekimlerini arayarak bilgi alabileceklerdir. İlimizde başlatılan bu çalışmaların haziran ayı sonuna kadar sonuçlanması hedeflenmektedir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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