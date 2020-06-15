Kahta'da bir köy karantinaya alındı

<br>Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.<br>Kahta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Narsırtı köyünün artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından köyün giriş ve çıkışları barikatlarla kapatıldı. 520 nüfuslu köyde yaşayanların ihtiyaçları, jandarmanın görevlendirildiği Vefa Sosyal Destek grubu tarafından karşılanmaya başlandı.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Kahta Haci BOZKURT<br>2020-06-15 14:59:49<br>
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