Boşanma aşamasındaki kişi darp edildi

Adıyaman’da, boşanma aşamasında olan kişi, eşinin iş arkadaşı olduğu öğrenilen kişi tarafından eşinin yanında darp edildi.

Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen A.A., ile Ö.A., isimli çift arasında Adıyaman Belediyesi önünde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Ö.A., isimli kadının iş arkadaşı olduğu öğrenilen K.G’de tartışmaya dahil oldu. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.A., isimli kişi darp sonucu yaralandı. Yaralı A.A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Ö.A., isimli kadın ile iş arkadaşı olduğu öğrenilen K.G., polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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