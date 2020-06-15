Narsırtı Köyü karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamlığı ilçeye bağlı Narsırtı köyünün korona virüsü nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.

Kahta Kaymakamlığı internet sitesinden yapılan duyuruda Narsırtı Köyünde 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 günlük karantina sürecinin başladığını duyurdu.

Kahta Kaymakamlığınca yapılan duyuruda, “Korona virüs (Covid19) vakaları konusunda alınan tedbirler kapsamında son dönemde ilçemizde vakaların görüldüğü Narsırtı Köyünde 15 Haziran 2020 tarihi saat 17:00 itibariyle 14 gün süre ile karantina tedbirlerinin uygulanmasına 2020/41 sayılı ilçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.