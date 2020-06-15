Bahçelievler Mahallesinde altyapı çalışması

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Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yoğun bir çalışma içerisine giren ASKİM ekiplerinin, Bahçelievler Mahallesi Eski Kahta Caddesi Karacaoğlan İlkokulu önünde sürdürülen altyapı yenileme çalışmaları hakkında yetkililer çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

Yetkililer, "Yağışlı havalarda göllenmenin oluştuğu çalışma noktasındaki sorunu ortadan kaldırmak için yağmur suyu hattı güçlendirme ve ızgara çalışmaları gerçekleştirildi” diye konuştu.

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