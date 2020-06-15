Patpat motoru devrildi: 3 Yaralı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde patpat motorunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Veli Özel idaresindeki pat pat motoru ilçeye bağlı Akçabel köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Veli Özel, Kenan Güngör ve Ali Öztürk yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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