Adıyaman´da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

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<br>Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin (12) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.<br>Kaza akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Osman Ayhan yönetimindeki 34 F 4142 otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Şahin´e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan çocuk, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR<br>2020-06-15 22:02:38<br>

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