Bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman'da, bisiklet süren 12 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Osman A., idaresindeki 34 F 4142 plakalı otomobil Yeni Mahallede bisiklet süren 12 yaşındaki Ali Şahin'e çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Şahin, olay yerine gelen sağlık 112 Acil Sağlık Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.