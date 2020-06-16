Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

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Besni İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıldönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Kaymakam İmamoğlu’nu İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası bahçesinde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Barış Kara karşıladı.

Kaymakam İmamoğlu’na ziyarette Besni ilçe Emniyet Müdür vekili Mehmet Öz, Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, İlçe Özel idare Müdürü Abidin Tanrıkolu, Besni Gıda Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul eşlik etti.

Ziyarette Kaymakam İmamoğlu, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. Yılını kutlayarak, jandarmanın önemine işaret etti.

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