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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dağtekin: “Hedefimiz 14 bin yeni üye”

İHA

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman'da AK Parti'ye 14 bin yeni üye yapma hedefinde olduklarını söyledi.

Başkan Dağtekin: “Hedefimiz 14 bin yeni üye”

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman’da AK Parti’ye 14 bin yeni üye yapma hedefinde olduklarını söyledi.
AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında gerçekleşti. Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış’ın da katıldığı toplantıda yeni üye çalışmalarıyla ilgili yapılan hazırlıklar ve gündemdeki konular ele alındı.
Genel Merkezin talimatları doğrultusunda yeni üye çalışmalarına hız verdiklerini belirten Başkan Dağtekin “Adıyaman’da şu an 67 bin 954 üyemiz var. Yeni hedefimiz ise 14 bin vatandaşımızı daha partimize üye yapmaktır. Partimiz Türkiye nüfusuna oranla en yüksek üye oranına sahip bir siyasi harekettir. Aynı şekilde Adıyaman nüfusuna oranla da yine en yüksek üyeye sahip bir teşkilattır. Şimdi bu çıtayı biraz daha yukarı çıkarmak istiyoruz. İnşallah yeni üyelerimizle birlikte teşkilatımızı daha diri ve canlı tutarak 2023 hedefleri doğrultusunda ak davamıza gönül vermiş tüm kardeşlerimizi daha aktif siyasi yapının bir parçası haline getireceğiz. Başta Merkez İlçe Başkanlığımız, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız olmak üzere tüm yönetim kurulumuzla birlikte AK Partimizi daha geniş kitlelerle buluşturmak için yoğun bir gayret içerisinde olacağız. Elbette AK Parti’yi diğer partilerden ayıran en önemli özellik, bizler asla seçimden seçime milleti hatırlayan bir parti olmadık. Bizim her anımız vatandaşlarımızla birlikte geçiyor. Pandemi sürecinde de yine vatandaşlarımızı tek tek arayarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik. İnşallah yeni üye çalışmalarıyla Adıyamanlı kardeşlerimizle olan muhabbetimizi ve hasbihalimizi daha da sıklaştıracağız” dedi.
Salgından dolayı son günlerde artan vaka sayılarına değinen Başkan Dağtekin, “Şimdi yeniden normal olmanın takvim sayfaları çeviriyoruz. Bütün bunlar yapılırken aylardır mücadelesini verdiğimiz salgına karşı yenilmek istemiyorsak disiplinin dışına çıkmamamız gerekiyor. Çünkü bu virüs saldırılarını tekrar etmekten usanmayan bir düşman. Şuna inanıyorum ki; bu toplum gerçekten erdem sahibi olduğunu defalarca gösterdi. Milletimizin, inancı da iradesi de sağlamdır. Bugüne kadar birçok badireyi büyük mücadelelerle atlattık. İnşallah bu salgınla da aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Her ne kadar önlem ve tedbirlerde bir esneme söz konusu olsa da maske, mesafe ve temizliğe son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Hem hükumetimizden gelen uyarılara hem de İl Hıfzıssıhha Kurulumuzdan çıkan kararlara hassasiyetle riayet etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Üye çalışmalarıyla ilgili bir sunum yapan Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise yeni üye seferberliğinde merkez ilçe teşkilatı olarak kendilerine büyük bir sorumluluk düştüğünün farkında olduklarını belirtti.
Alkayış, “İnanıyorum ki hedeflediğimiz yeni üye sayısına ulaştığımızda teşkilatımız gücüne güç katacaktır. Ayrıca yeni üyelerle önümüzdeki döneme daha dinamik gireceğiz. Başta yönetim kurulumuz olmak üzere, tüm teşkilat başkanlarımız, mahalleköy temsilcilerimiz ve bu davaya gönül vermiş tüm kardeşlerimizle sahadayız ve çok iddialıyız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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