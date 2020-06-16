Çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Sercan SAKAR/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN'da Ferhat Aslan (51), görevli olduğu İl Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki bankta otururken hayatını kaybetti. Aslan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.<br>Olay, sabah saatlerinde Karapınar Mahallesi´nde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Müdürlükte memur olarak görev yapan Ferhat Aslan, kurumun bahçesindeki bankta otururken fenalaştı. Aniden yere yığılan Aslan'ı fark edenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Ferhat Aslan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Sercan SAKAR<br>2020-06-16 11:50:14<br>

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