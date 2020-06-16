Motosiklet hırsızları, kovalamaca sonucu yakalandı

<br>Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, polis ekipleri çaldıkları motosiklet ile kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi, kovalamaca sonucu yakaladı.<br>Turgut Reis Mahallesi'nde oturan Ferhat Erdem, polisi arayıp, evinin önündeki 02 AAR 996 plakalı motosikletinin çalındığını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, peşine düştüğü 2 şüphelinin üzerinde bulunduğu motosikleti kovalamaca sonucu Kap Cami Mahallesi´nde durdurdu. Şüpheliler E.T. ile İ.Y. gözaltına alınırken, motosiklet ise sahibine teslim edildi.<br>Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Sercan SAKAR<br>2020-06-16 12:53:45<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.