Motosiklet hırsızları, kovalamaca sonucu yakalandı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, polis ekipleri çaldıkları motosiklet ile kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi, kovalamaca sonucu yakaladı.<br>Turgut Reis Mahallesi'nde oturan Ferhat Erdem, polisi arayıp, evinin önündeki 02 AAR 996 plakalı motosikletinin çalındığını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, peşine düştüğü 2 şüphelinin üzerinde bulunduğu motosikleti kovalamaca sonucu Kap Cami Mahallesi´nde durdurdu. Şüpheliler E.T. ile İ.Y. gözaltına alınırken, motosiklet ise sahibine teslim edildi.<br>Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Sercan SAKAR<br>2020-06-16 12:53:45<br>

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