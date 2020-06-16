Anız yangını ikamete sıçramadan söndürüldü

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, anız yangını ikamete sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesi 1333 Sokakta bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını çıktı. Yangına müdahale eden mahalle sakinlerinin söndürme çalışmaları yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası anız yangını, Hüseyin T’ye ait ikamete sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.