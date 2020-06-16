Milletvekili Aydın'ın adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve danışmanının adını kullanarak, insanları iş vaadiyle dolandıran D.G isimli şahıs tutuklandı.

Aydın'ın ismini kullanarak şimdiye kadar 9 kişiyi dolandırdığı tespit edilen D.G. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli D.G. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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