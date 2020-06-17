Yavru kaplumbağa yanmaktan son anda kurtarıldı

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Adıyaman’da anız yangınında ateş ortasında kalan yavru kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Adıyaman merkez Musalla Mahallesinde tarlada ki anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri yangın çevreye sirayet etmeden kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri alevler arasında kalan yavru bir kaplumbağayı fark edince, alevler arasından alarak çıkarttı. Yavru kaplumbağa son anda yanmaktan kurtuldu. Yangından kurtarılan kaplumbağa daha sonra tekrar doğaya bırakıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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