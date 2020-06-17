Hilvan’da yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi

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Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman ve Gaziantep'te de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde saat 11.47’de yerin 4.02 kilometre derinliğinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.

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