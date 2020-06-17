Tefeci operasyonu şüphelileri adliyede (2)

<br>1 TUTUKLAMA<br>Adıyaman'da, polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp, adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR<br>2020-06-17 16:07:57<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.