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Besni'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

DHA

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.  Besni ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıkarakuyu köyünde belirledikleri 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ekiplerin yaptığı aramada 45 kök Hint keneviri ile 15 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, evdeki H.K., ve A.A.'yı gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa...

Besni'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

<br>Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. <br>Besni ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıkarakuyu köyünde belirledikleri 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ekiplerin yaptığı aramada 45 kök Hint keneviri ile 15 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, evdeki H.K., ve A.A.'yı gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN<br>2020-06-17 17:10:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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