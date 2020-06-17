Besni'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

<br>Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. <br>Besni ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıkarakuyu köyünde belirledikleri 2 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ekiplerin yaptığı aramada 45 kök Hint keneviri ile 15 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, evdeki H.K., ve A.A.'yı gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN<br>2020-06-17 17:10:55<br>
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