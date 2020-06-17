Yolda yürürken bacağına saçma isabet etmesiyle yaralandı

<br>Sercan SAKAR/ADYAMAN,(DHA)ADIYAMAN'da, yolda yürüyen Burhan Yiğit, kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tüfekten çıkan saçmanın bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.<br>Olay, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Burhan Yiğit bir anda bacağında acı hissederek yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yiğit'in bacağına tüfekten çıkan saçmanın isabet ettiğini belirledi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Burhan Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR<br>2020-06-17 17:19:40<br>

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