CHP'li Binzet'ten tarımsal sulamadaki elektrik faturalarına tepki

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, tarımsal sulamadan dolayı Adıyamanlı çiftçilere yüksek gelen elektrik faturalarına tepki göstererek açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfalı çiftçilerin Adıyamanlı çiftçilere göre tarımsal sulamada kullandıkları elektriğin yüzde 65 daha ucuz kullandıklarını söyleyen Başkan Binzet, “Adıyaman sınırları içerisinde tarımsal sulama maksatlı elektrik birim fiyatı kw başına 0.634 TL'dir. Aynı faaliyeti gösteren komşu ilimiz Şanlıurfa'da tarımsal sulama maksatlı elektrik birim fiyatı kw başına yüzde 65 daha ucuza kullanmaktadır. Örneğin Adıyaman ili sınırları içerisinde tarımsal sulama faaliyeti gösteren bir çiftçi bin TL’lik bir elektrik faturası öderken aynı güçte harcama yapan Şanlıurfa çiftçisi yüzde 65 daha az ödeyerek 350 TL ödeme yapmaktadır. Adıyaman elektrik dağıtım şirketi belli bir kw aşımı yapıldığı için tüketiciye serbest tüketim hakkı olduğunu söylerken Adıyamanlı tüketici Şanlıurfa elektrik dağıtım şirketine başvuru yaptığında Adıyaman elektrik dağıtım şirketi kendi il sınırlarındaki tüketiciyi çeşitli yollardan engellenmektedir. Dolasıyla tüketicinin serbest tüketici hakkı da engelliyor. Her koşulda Adıyaman çiftçisi zarar etmekte, ettirilmektedir. Bu sezon çiftçilerimizin yaşadığı en büyük problem aşırı hububat ekim talebinden dolayı çiftçilerimiz sertifikalı ismine doğru veya tohumluk olarak ekecekleri temiz ve güzel ürün bulmakta sorun yaşadılar fiyatlar karaborsa usulü sürekli artış eğilimindeydi. Keza üst gübreleme olan nitrat gübresinin de fiyatları da yüzde 30’a 40’a varan oranda artış göstermiştir. Hububat arazilerine uygulan bazı zirai kimyasal ilaçlar da talepten dolayı değişken fiyatlarla çiftçilerimize ve bayilerimiz ürün tedarik edemediğinden yüksek fiyatlarla çiftçilerimize satılmıştır. Bu durum şunu göstermektedir tarım bakanlığımızın ve tarım da kullanılacak tohum gübre ve zirai ilaç üreten firmaların bir arada entegre çalışmadıklarını bu konuda doğru bilgi paylaşımı yapılmadığını belirtmek isterim. Tarım sektöründe girdilerin sürekli yükseldiğini mazot gübre tohum ve zirai ilaçların tarım da kullanılan makinaların sulama malzemelerinin fiyatların da çiftçi her sene bir sonraki seneden daha yüksek fiyatta aldığından cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan hububat ve baklagiller taban fiyatlarının yetersiz olduğunu belirtmek isterim. İlimizde çiftçilerimiz tarımsal üretim de vermiş olduğu emeğin karşılığını alamamakta ve elde ettiği gelir ile ailesini geçindirememekte bu yüzden her geçen gün bir çiftçimiz daha tarımsal üretimden vazgeçmektedir. Fırat Havzası Projeleri arasında yer alan AdıyamanKahta Projesi kapsamında Adıyaman’da iptal edilen sulama alanlarından bir kısmı şöyledir. 6 Bin 808 hektar alanın sulanmasını öngören Gömükan Barajı ve sulama projesi, iptal edildi. 5 Bin 531 hektar tarım alanının sulanmasını öngören Adıyaman Samsat Pompaj Sulaması ikinci kısım projesi iptal edildi. 21 Bin 262 hektar tarım alanının sulanmasını öngören Atatürk Baraj Gölünden Pompaj Sulama projesi, iptal edildi. 12 Bin 322 hektar tarım alanının sulanmasını öngören Büyükçay Barajı Sulama Projesi, iptal edildi. Münferit projeler kapsamında yer alan 2 bin 820 hektar tarım alanının sulanmasını öngören, Besni Barajı ve Sulaması Projesi, iptal edildi. Yani Nisan 1989’da uygulamaya konulan GAP Eylem Planı kapsamında Adıyaman’da sulanması öngörülen toplam 107 bin 98 hektar tarım alanının, yüzde 45.5 hektarı, 2008 yılında yapılan yeni GAP eylem planında iptal edildi. Bu da Adıyaman'daki ürün maliyetlerinin yükselmesine , dolayısı ile bölgemizde sulu tarım yapılmasına bir anlamda engel olmaktadır” diye konuştu.

