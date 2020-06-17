Adıyaman'da, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

<br>Murat KURT/GERGER (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde KahtaGerger karayolunun 15´inci kilometresinde meydana geldi. Remzi Tekinhanım (50) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki Gönül, Batuhan ve Banu Tekinhanım yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.<br>Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Murat KURT<br>2020-06-17 19:25:00<br>
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