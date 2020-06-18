2. kattan düşen kadın yaralandı

Adıyaman’da, ikamet ettiği evin 2.kat terasından aşağıya düşen kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında ikamet eden Eda E. (16), isimli kadın 2 katlı evlerinin terasında olduğu esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Düşen kadını fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.