Motosiklet devrildi: 1 yaralı

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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklettin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesinde Murat T. idaresindeki 35 LP 960 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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