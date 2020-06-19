Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü kaçtı

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<br>Sercan SAKAR/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN´da, yolun karşına geçmeye çalışan Şahin Beke, motosikletin çarpması ile yaralandı. Polis kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.<br>Kaza, öğle saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşına geçmeye çalışan Şahin Beke´ye çarparak kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Beke'yi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Beke´nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br>Polis kaza sonrası kaçan motosiklet sürücüsünü belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR<br>2020-06-19 12:51:56<br>

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