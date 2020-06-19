Adıyaman´da kumar operasyonu: 4 gözaltı

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<br>Sercan SAKAR/ ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN'da, polisin kumar oynayanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramalarda 2 deste iskambil kağıdı ve 105 TL para ele geçirdi. Kumar oynayan iş yeri sahibi A.A. ile kumar oynadığı belirlenen G.D., B.A. ve Z.A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilere kumar oynamaktan 3 bin 675 lira idari para cezası kesilirken kumar oynanan iş yeri de mühürlenerek kapatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR<br>2020-06-19 13:31:41<br>

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