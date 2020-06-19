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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman´da kumar operasyonu: 4 gözaltı

DHA

Sercan SAKAR/ ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN'da, polisin kumar oynayanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramalarda 2 deste iskambil kağıdı ve 105 TL para ele geçirdi. Kumar oynayan iş yeri sahibi A.A. ile kumar oynadığı belirlenen G.D., B.A. ve Z.A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilere kumar oynamaktan 3 bin 675 lira idari para cezası kesilirken kumar oynanan iş yeri de mühürlenerek kapatıldı. DHA-Güvenlik...

Adıyaman´da kumar operasyonu: 4 gözaltı

<br>Sercan SAKAR/ ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN'da, polisin kumar oynayanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramalarda 2 deste iskambil kağıdı ve 105 TL para ele geçirdi. Kumar oynayan iş yeri sahibi A.A. ile kumar oynadığı belirlenen G.D., B.A. ve Z.A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilere kumar oynamaktan 3 bin 675 lira idari para cezası kesilirken kumar oynanan iş yeri de mühürlenerek kapatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR<br>2020-06-19 13:31:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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