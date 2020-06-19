Milletvekili Aydın eleştiricileri cevapladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Aydın eleştiricileri cevapladı

İHA

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme yapılan yatırımlar ile ilgili açıklamada bulundu.

Milletvekili Aydın eleştiricileri cevapladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme yapılan yatırımlar ile ilgili açıklamada bulundu.
AK Parti iktidarının öncesi ve iktidar dönemi karşılaştıran Ahmet Aydın, çok önemli ve güzel işler yapıldığını vurguladı. Muhalefet ve medya tarafından yapılan yapıcı eleştirilere açık olduklarını ancak, gerçek bilgiler üzerinden bunun yapılması gerektiğine işaret eden Aydın, ‘ırgat kent’, ‘yandık bittik’, ‘çevre iller uçtu gitti’, ‘sahipsiz Adıyaman’ yakıştırmalarını doğru bulmadığını söyledi.
Adıyaman ile ilgili eksikliklerin olduğunu ancak güzel işler yapıldığını kaydeden Aydın, yılda 10 milyon TL yatırım yapılan bir kentten yılda 1 milyar TL yatırım yapılan bir kent olunduğunu dile getirdi.
Eğitim konusunda açıklamada bulunan Aydın, “Bu şehirde 3 bin 500 civarında derslik vardı biz ondan daha fazla derslik yaptık. Bir öğretmene 27 öğrenci düşerken, şuanda bir öğretmene 14 öğrenci düşüyor. Biz öğretmen sayısını iki katına çıkartarak 10 binin üzerine çıkardık. İkili öğretimden, büyük çoğunluğunda tekli öğretime geçirdik. Sınıf mevcudiyeti 41’den 23’e düşürdük. Hizmet içi eğitim merkezinin buraya yapılması için ne mücadele verdik” dedi.
Sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Aydın, “2002’de Adıyaman’da 545 yatak var. Nitelikli yok denecek kadar. Biz 9 tane hastane yaptık. 10’uncusu olan 300 Yataklı Kadın Doğum Hastanesinin ihalesi Mart ayında yapıldı. İnşallah hep beraber temellerini atacağız. Adıyaman’da 545 yatak sayısı 1385’e yükseldi. Yüzde 85’i nitelikli yataktır. Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. 705 milyonluk sağlık yatırımı yapmışız. Bu memlekette 1 tane 112 acil istasyonu vardı, 3 tane ambulans vardı. Şimdi 50’nin üzerinde tam donanımlı ambulans var. Hava ambulansı bu güne kadar 130’un üzerinde Adıyaman’dan hasta almış. 2003’te 10 tane yoğun bakım yatağından 244 taneye yükseldi. Projelerimiz bittiğinde 1 milyarın üzerinde sağlık yatarımı yapmış olacağız” şeklinde konuştu.
Gençlik ve spor, tarım yatırımlarıyla ilgili ise Aydın şunları söyledi:
“Adıyaman’da 2002 tarihinde 9 tane spor tesisi var iken, şuan bu sayı 97’ye yükseldi. 5 milli sporcu var iken şuan 118 milli sporcu var. 1736 lisanslı sporcu var iken şuan 56 bin 737 lisanslı sporcumuz var. 1 tane 460 kapasiteli yurdumuz var iken, 6 yurtta 7 bin 600’ün üzerinde kapasitesi var. Samsat ve Tut ilçelerine kapalı spor salonu yapıyoruz
Adıyaman 2019 rakamları itibariyle 264 milyon tarımsal destek almış. Bunun içinde kırsal kalkınma destekleri, hayvancılık destekleri var, bitkisel üretim destekleri ve diğer destekleri var. 42 ilde İpard var, 39 ilde kırsal kalkınma destekleri var. Kırsal kalkınma yatırımlarından daha fazla destek almışız. Bu yıl 33 adet kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projemize 27 milyon TL civarında hibe aldı. Bu kapsamda 275 projeye karşılık 150 milyon TL hibe alındı. Adıyaman’da sert kabuklu meyveler enstitüsü, sertifikalı tohum terst merkezi müdürlüğü mü vardı? Adıyaman’da bu gün bunlar var ise, bu desteklerle oldu. Sert kabuklu meyveleri de paketleme işlemi olmasaydı Adıyaman bademin merkezi olamazdı.
Yıllardır herkes sulama projeleriyle ilgili söz verdi. Asırlık Koçali Barajı’nın temelini biz attık. Gömükan, Çetintepe Barajlarının temelini biz attık. Samsat pompajını biz bitirdik. Daha devam edecek projeler var. Sulanabilme oranını yüzde 10’lardan yüzde 20’lere çıkardık. Projelerimiz bitsen Adıyaman arazilerinin yüzde 80’i sulanacak inşallah.”
Bazı beldeler ve ilçelerin doğalgaza kavuşacağını dile getiren Aydın, hızlı tren konusuyla ilgili ise, “Hızlı tren ile ilgili eleştiriler var. Bir işin yapımı ayrıdır, planı, projesi, etüdü, yapımı ayrıdır. Projelendirmeden yatırım programına teklif edilemez. Önümüzdeki hafta saha çalışmalarına başlayacak. Adıyaman Kahta arasında 33 kilometre tünel olacak, 5 kilometreden fazlası viyadük oluyor. Kaba bir hesap yapıldı, buranın tahmini bütçesi 7 milyar TL’dir. Konvansiyonel sistem olarak yapılıyor. Bunlar kolay olmuyor. Birileri çıkıp sadece eleştirmek için eleştiriyor. Hedefimiz inşallah 2021’in ortalarına kadar projelerini bitirmek.
10 Milyon Euro’luk İPA projesi geçirdik. Adıyaman turizm bölgesi ve 9 tarihi ören yeri ve merkez kütüphanesini yeniden yapacağız. Bu ayın 26’sında yer teslimi yapılacak. Nemrut’ta UNESCO’nun itiraz etmediği bir projeyi hayata geçirmenin derdindeyiz. Perre Antik Kentin proje ihalesi başlatıldı, yeni kalenin 3. Etap restorasyonu bitti.
Adıyaman’da güneş enerjisiyle 9 ilde çatıda güneş enerjisi bütün okulların ihtiyacı karşılanacak. Bu projeden 9 ilde yüzde 32 ile biz faydalanıyoruz. 14 milyon Avro ile bu orandayız. Adıyaman’a nasıl katkı sağlarız hesabındayız. Bu tür projeler takiple oluyor.
58 milyon TL’ye emniyet binasını ihale ettik. 112 acil binası yapılıyor. Valilik, özel idare hizmet binasına taşınacak. Adıyaman için 50100 yılı düşünüyoruz.
Bu şehri marka bir şehir haline getireceğiz. Bıkmadan usanmadan ortak paydamız olan Adıyaman’a hizmet için varız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği
YEREL HABERLER Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım ...
Kahta Belediyesinden engelli vatandaşa destek
YEREL HABERLER Kahta Belediyesinden engelli vatandaşa destek
Kumar oynatılan iş yeri kapatıldı
YEREL HABERLER Kumar oynatılan iş yeri kapatıldı
Adıyaman´da kumar operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman´da kumar operasyonu: 4 gözaltı
Kahtalı çiftçilere Balıkesir'de uygulamalı eğitim
YEREL HABERLER Kahtalı çiftçilere Balıkesir'de uygulamalı eğitim
Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı
Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacak
YEREL HABERLER Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacak
OSB trafo merkezinin 2021 yatırım programına alındı
YEREL HABERLER OSB trafo merkezinin 2021 yatırım programına alındı
Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü kaçtı
YEREL HABERLER Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü kaçtı
Vali Çuhadar: “Yormaya değil, dertlere derman olmaya geldik”
YEREL HABERLER Vali Çuhadar: “Yormaya değil, dertlere derman olmaya ...
Milletvekili Aydın, Müdür Ergüder’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın, Müdür Ergüder’i ziyaret etti
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı
Covid-19’a karşı Ümit-19 Adıyaman’da lise öğrencisi sosyal mesafe cihazını tasarladı
YEREL HABERLER Covid-19’a karşı Ümit-19 Adıyaman’da lise öğrencisi ...
Otobüse maskesiz alınmayınca tehditler savurdu
YEREL HABERLER Otobüse maskesiz alınmayınca tehditler savurdu
Vali Aykut Pekmez basın mensuplarıyla vedalaştı
YEREL HABERLER Vali Aykut Pekmez basın mensuplarıyla vedalaştı
İki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti
YEREL HABERLER İki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti
Motosiklet devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet devrildi: 1 yaralı
Milletvekili Aydın, Gölbaşı’nda temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın, Gölbaşı’nda temaslarda bulundu
Milletvekili Tutdere meclisin divan katipliğine seçildi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere meclisin divan katipliğine ...
Kılınç’tan Babalar Günü mesajı
YEREL HABERLER Kılınç’tan Babalar Günü mesajı
Kılınç’tan CHP’ye ziyaret
YEREL HABERLER Kılınç’tan CHP’ye ziyaret
Aslan ve günlük gazete sahipleri Kılınç’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Aslan ve günlük gazete sahipleri Kılınç’ı ziyaret ...
ATSO, Vali Aykut Pekmez onuruna veda yemeği düzenledi
YEREL HABERLER ATSO, Vali Aykut Pekmez onuruna veda yemeği düzenledi
Besni’deki sanayicilerin ‘ucuz enerji’ talebi
YEREL HABERLER Besni’deki sanayicilerin ‘ucuz enerji’ talebi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X