Adıyaman'da tehlikeli yolculuk

<br>Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, arkasında meyve kasası yüklü sepetli motosiklette yolculuk yapan 5 kişi, görenleri tedirgin etti. 5 kişinin tehlikeli yolculuğu, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. <br>Kent merkezinde meyve kasası yüklü sepetli motosiklete binen 5 kişiyi görenleri tedirgin etti. Ana cadde üzerinde ilerleyen motosikletteki 5 kişi, tehlikeye aldırış etmeden trafiğin arasında dakikalarca ilerledi. Sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmadığı görülen 5 kişi, daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine polis motosiklettekileri bulmak için çalışma başlattı.<br>5 kişinin tehlikeli yolculuğu, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR<br>2020-06-19 18:14:21<br>

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