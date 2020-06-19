Otomobil çarpan kadın yaralandı, sürücü kaçtı

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<br>Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Tekin (62) otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.<br>Kaza, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Fatma Tekin'e çarptı. Yola savrulan Tekin yaralanırken, sürücü otomobili ile kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Tekin, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı. Polis kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR<br>2020-06-19 18:32:42<br>

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