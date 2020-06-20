Adıyaman´da öğrencilerin LGS sınavı heyecanı

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<br>Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınava giren öğrenciler, büyük heyecan yaşadı.<br>Adıyaman´da sınava girecek öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul girişlerinde maske ve ateşleri ölçülerek salonlara alındı. Veliler ise dışarıda sosyal mesafe kurallarına uyarak dua ederek çocuklarının dışarı çıkışını bekledi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Sercan SAKAR<br>2020-06-20 11:13:43<br>

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