Mahalle arasındaki otluk alan yandı

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Adıyaman’da mahalle arasındaki boş arazideki otluk yangını korkuttu.

Yangın, Mara Mahallesi Kilise yanındaki boş arazide meydana geldi. Boş arazideki otluk bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, çevresindeki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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