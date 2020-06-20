Adıyaman´da çoban, çizgili sırtlanı fotoğrafladı

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<br>Murat KURT/GERGER (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´nın Gerger ilçesinde koyun otlatan Diyadin Polat, cep telefonuyla nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sırtlanı fotoğrafladı.<br>Aydınpınar köyünde koyun otlatmaya giden Diyadin Polat, kayalarının üzerine nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanı fark etti. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Polat, çizgili sırtlanın fotoğraflarını çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gerger Murat KURT<br>2020-06-20 12:45:04<br>

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