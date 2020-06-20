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Korona virüslü öğrenciler ayrı okulda sınava girdi

İHA

Liseye Geçiş Sistemi'ne (LGS) giren ve korona virüs (Covid19) testi pozitif çıkan öğrenciler ayrı okulda sınava girdi.

Korona virüslü öğrenciler ayrı okulda sınava girdi

Liseye Geçiş Sistemi’ne (LGS) giren ve korona virüs (Covid19) testi pozitif çıkan öğrenciler ayrı okulda sınava girdi.
Adıyaman’da korona virüs testi pozitif çıkan 3 öğrenci ambulanslar ile Adıyaman Lisesi’ne getirildi. Adıyaman Lisesinde önünde sınav süresince sağlıkçılar bekledi. Ambulans ile sınav salonuna getirilen 3 öğrenci ilk oturumun ardından okul bahçesinde bekleyerek, ikinci oturama girdi.
Adıyaman’da sadece 3 öğrencinin bu şekilde sınava girdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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