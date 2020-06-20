Adıyaman'da motosiklet sürücüsünün yayaya çarpıp kaçması kamerada

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<br>Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Taştan'a motosiklet çarptı. Taştan yaralanırken, motosiklet sürücüsü kaçtı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.<br>Kaza, öğleden sonra, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Taştan'a çarpıp, kaçtı. Taştan yola savrularak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. <br>Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR<br>2020-06-20 16:34:07<br>

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