Boru içerisinde sıkışan civciv kurtarıldı

Babalarına "ciğer" olup en değerli hediyeyi verdiler - ADANA

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da pis su gideri borusuna sıkışan civciv itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman merkez Altınşehir mahallesinde bir işletmenin alt yapı mazgallarının bulunduğu yerden gelen civciv sesleri üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

İtfaiye ekipleri işyerine gelerek mazgalları kaldırdı. Pis su gideri olan borunun içerisine sıkışan yavru civciv ekipler tarafından kurtarılarak Salı verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.