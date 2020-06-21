Adıyaman´da iki grup arasında kavga: 2 gözaltı

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<br>Sercan SAKAR/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN´da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.<br>Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, tokat darbeleriyle kavga eden kalabalığı gören vatandaşlar, ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polisin müdahalesi ile kavga sonlandı. Polis ekipleri kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Sercan SAKAR<br>2020-06-21 12:41:19<br>

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