El freni çekilmeyen minibüs dereye uçtu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

El freni çekilmeyen minibüs dereye uçtu

İHA

El freni çekilmeyen minibüs dereye uçtu

Adıyaman’da, el freni çekilmeyen park halindeki minibüs, kendiliğinden ilerleyerek dereye uçtu.
Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Kırmacık Köyünde kime ait olduğu öğrenilemeyen 27 Y 1694 plakalı minibüs park halinde olduğu esnada kendiliğinden ilerlemeye başladı. El freni çekilmediğinden dolayı kendiliğinden ilerleyen minibüs yol kenarında bulunan dereye girdi. Minibüs burada bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken minibüste maddi hasar meydana geldi. Minibüs daha sonra sahipleri tarafından bulunduğu yerden çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman´da iki grup arasında kavga: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman´da iki grup arasında kavga: 2 gözaltı
Vali Çuhadar, Beşpınar’ı gezdi
YEREL HABERLER Vali Çuhadar, Beşpınar’ı gezdi
Boru içerisinde sıkışan civciv kurtarıldı
YEREL HABERLER Boru içerisinde sıkışan civciv kurtarıldı
İşadamı Sadık Gürsoy: “Babalarımız en güzel anlarımızın başkahramanıdır”
YEREL HABERLER İşadamı Sadık Gürsoy: “Babalarımız en güzel ...
Milletvekili Fırat’ın Babalar Günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat’ın Babalar Günü mesajı
Adıyaman'da motosiklet sürücüsünün yayaya çarpıp kaçması kamerada
YEREL HABERLER Adıyaman'da motosiklet sürücüsünün yayaya çarpıp ...
Vali Mahmut Çuhadar kamu yatırımlarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar kamu yatırımlarını inceledi
Korona virüslü öğrenciler ayrı okulda sınava girdi
YEREL HABERLER Korona virüslü öğrenciler ayrı okulda sınava girdi
Adıyaman´da çoban, çizgili sırtlanı fotoğrafladı
YEREL HABERLER Adıyaman´da çoban, çizgili sırtlanı fotoğrafladı
Odun sobası yangına neden oldu
YEREL HABERLER Odun sobası yangına neden oldu
Camı kırarak telefonları çaldı Cep telefonlarını çalan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Camı kırarak telefonları çaldı Cep telefonlarını ...
Mahalle arasındaki otluk alan yandı
YEREL HABERLER Mahalle arasındaki otluk alan yandı
Adıyaman´da öğrencilerin LGS sınavı heyecanı
YEREL HABERLER Adıyaman´da öğrencilerin LGS sınavı heyecanı
Tekneler ile taşınan eşekler adanın tek sahibi ‘Eşek’ adasında yaşayan eşekler özgürlüklerinin tadını çıkartıyor
YEREL HABERLER Tekneler ile taşınan eşekler adanın tek sahibi ‘Eşek’ ...
Otomobil çarpan kadın yaralandı, sürücü kaçtı
YEREL HABERLER Otomobil çarpan kadın yaralandı, sürücü kaçtı
Adıyaman'da tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Adıyaman'da tehlikeli yolculuk
FRIT Projesi için telekonferans yöntemiyle toplantı yapıldı
YEREL HABERLER FRIT Projesi için telekonferans yöntemiyle toplantı ...
Samsat'ta öğrenciler sevindirildi
YEREL HABERLER Samsat'ta öğrenciler sevindirildi
Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği
YEREL HABERLER Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım ...
Kahta Belediyesinden engelli vatandaşa destek
YEREL HABERLER Kahta Belediyesinden engelli vatandaşa destek
Milletvekili Aydın eleştiricileri cevapladı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın eleştiricileri cevapladı
Kumar oynatılan iş yeri kapatıldı
YEREL HABERLER Kumar oynatılan iş yeri kapatıldı
Adıyaman´da kumar operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman´da kumar operasyonu: 4 gözaltı
Kahtalı çiftçilere Balıkesir'de uygulamalı eğitim
YEREL HABERLER Kahtalı çiftçilere Balıkesir'de uygulamalı eğitim

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X