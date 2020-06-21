Öğrenciler sınavla seçiliyor

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bünyesinde bulunan proje imam hatip ortaokulu öğrencileri sınavla seçiliyor.

20202021 Eğitim ve Öğretim yılında Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun 5. sınıflarına kayıt olacak öğrencileri belirlemek için bugün saat 10.00’da başlayan ve 120 dakika süren sınavda öğrenciler 80 soru çözdü. 550 Öğrencinin girdiği sınav sonucuna göre 60 erkek öğrencinin kaydı yapılacak. Sınav sonuçları 26 Haziran 2020 Cuma günü açıklanacak ve kayıtlar 131 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sınav öncesinde sınava girmek isteyen bütün öğrencilerin tek tek ateş ölçerlerle ateşleri ölçülerek sınava alındı. Okul idaresi yapılan sınavda emeği geçen herkese teşekkür ederek öğrencilere de başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.