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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Mahmut Çuhadar’dan şehit ailelerine ziyaret

İHA

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, göreve başlamasının üçüncü gününe denk gelen Babalar Günü dolayısıyla kahraman şehitlerin kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Mahmut Çuhadar’dan şehit ailelerine ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, göreve başlamasının üçüncü gününe denk gelen Babalar Günü dolayısıyla kahraman şehitlerin kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Şehit ailelerini ziyaret sırasında Vali Mahmut Çuhadar’a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti.
Vali Mahmut Çuhadar, Şehit Piyade İstihkam Uzman Onbaşı Mehmet Orhan’ın ailesi, Şehit Piyade Uzman Çavuş Turan Çelik’in ailesi, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir’in ailesi, Şehit Astsubay Çavuş Abdulkadir Öner’in ailesi, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hasan Aydoğdu’nun ailesi, Şehit Jandarma Er Osman Demir’in ailesi, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek’in ailesi ile Şehit Jandarma Er Serdar Küpeli’nin ailesini ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyaretlerde şehit ailelerine yakın ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar, şehit aileleriyle sohbet ederek bir ihtiyacının olup olmadığını sordu.
Kahraman şehitlerin babalarının Babalar Gününü kutlayarak çiçek takdim eden Vali Mahmut Çuhadar, kahraman şehitlerin en kıymetli emanetleri olan şehit ailelerine kapısının ve telefonunun 24 saat açık olduğunu söyledi.
Ziyaretlerde vatanın mukaddesatı ile milletin birlik ve bütünlüğü uğruna şehadet makamına erişen şehitler için Kur’anı kerim okunarak dua edildi.
Şehitlerin geride kalan ailelerinin milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleri olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Kutsal vatan toprakları uğruna canını ve kanını feda etmekten çekinmeyen, şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşmış, Çanakkale’den ve İstiklal Savaşından günümüze kadar nice şehitlerimiz ve gazilerimiz hürmetine bu topraklar bizlere vatan olmuştur. Şehitlik, Allah katında, Peygamberlikten sonra gelen en yüksek mertebedir. Bugün bu topraklarda huzur içerisinde ve özgürce hayatımızı sürdürüyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Devlet olarak kapımızda gönlümüzde şehit ailelerimize her zaman açıktır. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimizin her daim yanında olmak bizler için vefa borcudur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerin derdiyle dertlenecek, sevinciyle sevineceğiz. Bu vesile ile vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.
Şehit aileleri ise, ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, Vali Mahmut Çuhadar’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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