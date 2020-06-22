İmamağa Mahallesinde asfalt çalışması

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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İmamağa Mahallesinde asfaltlama çalışmalarına başladı.

İmamağa Mahallesinin cadde ve sokaklarında gerçekleştirilen asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, kısa süre içerisinde mahalledeki çalışmaları tamamlayacaklarını dile getirdi.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

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