Adıyaman´da silahlı kavgaya tutuklama

<br>Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, 2 grup arasında çıkan ve F.B.'nin bacağından vurularak yaralandığı silahlı kavgaya karışan G.H., tutuklandı. <br>Bahçecik Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan kavgada F. B., tabancayla bacağından vuruldu. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığını belirlenen şüphelilerden G.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen G.H., tutuklanarak cezaevine koyuldu. Polis, kavgaya karışan 2 şüpheliyi arıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Sercan SAKAR<br>2020-06-23 11:24:46<br>
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