Adıyaman´da, 3 motosiklet çalan 2 şüpheli yakalandı

Balıkçının ağına takıldı... Bir tek o bölgede yaşıyor

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<br>Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN´da, farklı adreslerden 3 motosiklet çalan O.Y. ve D.E.E., polis operasyonuyla yakalandı. <br>Kent merkezindeki 3 farklı adreste motosiklet çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Yapılan araştırmada, motosikletleri çalanların, O.Y. ile D.E.E. olduğu ve Kahta'da yaşadıkları belirlendi. Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan O.Y. ve D.E.E., adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR<br>2020-06-23 14:03:12<br>

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