Umut, motosikletiyle yaptığı kazada öldü

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<br>Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman)ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Umut Bağcı (18), hayatını kaybetti.<br>Kaza, dün akşam saatlerinde Ali Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman K.'nin kullandığı 01 AAV 429 plakalı otomobil ile Umut Bağcı'nın kullandığı 02 LE 602 plakalı motosiklet, kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Umut Bağcı, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Bağcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.<br>Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN<br>2020-06-23 15:12:37<br>

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