Örgüt mensubuna finansman sağlayan 3 kişi yakalandı

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Adıyaman'da, El Kaide terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişiye finansman sağladıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

El Kaide terör örgütü bünyesinde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten İ.A. isimli şahsa, Adıyaman’da HTŞ/FEC/ENC terör örgütüne yardımcı oldukları değerlendirilen E.D., M.H.Ç. ile A.C.Ö. isimli şahısların finansman destek sağladığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisiyle şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şahıslar gözaltına alınırken, ikametlerinde toplatma kararı bulunan 3 adet yasaklı yayın ile dijital materyallere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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